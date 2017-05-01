Кайрат Ералиев вышел в четвертьфинал чемпионата Азии по боксу

В четвертьфинале 3 мая Ералиев встретится с Риомеем Танакой из Японии.

Свой первый бой в Ташкенте на чемпионате Азии в весе до 56 килограммов провел казахстанец Кайрат Ералиев. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

В битве против Марио Баутисты (Филиппины) Кайрат работал уверенно, во втором раунде захватив преимущество. Удары Ералиева от раунда к раунду были все точнее. Как итог, выигравший днем ранее у представителя Кыргызстана Баутиста ничего не смог поделать с атакой казахстанца. Ералиев проходит дальше, оформив выход в четвертьфинал турнира.





В четвертьфинале 3 мая Ералиев встретится с Риомеем Танакой из Японии.

- В первом бою мне достался непростой соперник. Поединок вышел тяжелым. Этого соперника я не знаю, новичок, скорее всего. Поэтому, поединок складывался непросто. Все силы приложил для победы. Думаю, во втором бою буду чувствовать себя лучше, - сказал Ералиев после поединка.

- Какая главная цель, с которой ты приехал на чемпионат Азии?

- Выиграть золотую медаль. Но все по воле Всевышнего. Мы только ставим цель, и стремимся ее достичь. Будем работать.

- Все болельщики ждут повторную встречу с соперником из Узбекистана. В финале можешь с ним встретиться...

- Если выйду в финал, то поединок будет очень интересным, я думаю. Приложу все силы для победы. Для реванша.





1 мая на ринг также выйдут Ержан Жомарт (52), Бекдаулет Ибрагимов (64) и Абильхан Аманкул (75).

На чемпионате Азии разыгрывают путёвки на первенство мира в Гамбурге, которое откроется в августе; лицензии получат шесть лучших азиатских боксёров в каждой весовой категории.



