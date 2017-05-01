В Актобе прибыла чудотворная мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Вчера мироточивый образ был доставлен в Кафедральный собор Николая Алматинского, где все верующие смогут поклониться святыне. Честной образ Богоматери в паломничестве по казахстанским епархиям сопровождает митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром.

На встрече также присутствовали управляющий Уральской и Актюбинской епархии архиепископ Антоний, управляющий Талдыкорганской епархии епископ Нектарий, благочинный церквей 1-го округа архимандрит Дионисий, благочинный церквей Актюбинской области иеромонах Нектарий.

Глава региона поздравил участников делегации с Днем единства народа Казахстана, подчеркнув, что наше государство является многонациональной и поликонфессиональной страной, в которой созданы все необходимые условия для развития этнической самобытности, культуры, языка, традиций, в том числе духовных.

- День единства сплачивает всех нас, напоминает о том, что каждая нация, каждая конфессия важны для установления мира и согласия в стране, приумножения и развития этнокультурных и духовных ценностей народа. Немаловажную роль играют в этом и православные религиозные объединения, - отметил аким области.

В настоящее время в регионе насчитывается 90 религиозных объединений десяти конфессий. В их числе и 8 православных религиозных объединений. Проводится работа по восстановлению и открытию храмов, воскресных школ.

- В нашем государстве имеются все возможности для удовлетворения религиозных потребностей граждан, развития и сохранения культурной идентичности каждого, независимо от его вероисповедания и национальной принадлежности. Как отметил Глава государства Нурсултан Назарбаев, укрепление межнационального и межконфессионального согласия - это наши вечные ценности. Только соблюдая эти канонические истины, мы сможем говорить о вечном народе, вечной столице и вечном государстве. Государственно-религиозный диалог в нашей стране создает благоприятную атмосферу для развития духовного согласия, взаимообогащения нравственностью и высокой духовностью, - сказал Бердыбек Сапарбаев.

Глава региона также выразил уверенность, что прибытие в Актобе православной святыни «Умягчение злых сердец», будет способствовать духовному очищению и укреплению веры православных, и в очередной раз подчеркивает принципы государственной политики по развитию свободы вероисповедания и укрепления традиционных устоев общества.



