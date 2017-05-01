В ЮКО тысячи домбристов одновременно исполнили кюй в День Единства

В праздничном мероприятии принял участие аким области Ж.Туймебаев, где поздравил южноказахстанцев с одним из самых важных праздников в нашей стране.

Сегодня на площади Аль-Фараби города Шымкента прошло праздничное мероприятие, посвященное 1 мая - Дню единства народа Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В праздничном мероприятии принял участие аким области Ж.Туймебаев, где поздравил южноказахстанцев с одним из самых важных праздников в нашей стране.

«Единство и согласие - наше главное богатство, бесценное достояние. Путь, которым все годы независимости идет Казахстан под руководством Главы государства, - это путь построения сильного процветающего государства. Я убежден, что только национальное единство и общественное согласие обеспечит стабильное развитие государства, благополучие и процветание народа Казахстана. У нас немало достижений. Мы обрели общенациональную идею Мәңгілік Ел. Существенные изменения охватывают все сферы общества. Уверен, наряду с политическими и экономическими сферами, общенациональное возрождение приведет к прорыву гражданского сознания», - сказал аким.

На торжественном мероприятии глава региона вручил 18 этнокультурным объединениям премию «Бауырмал» за весомый вклад в сохранении мира и общественно-политической стабильности в стране.

В ходе мероприятия вниманию общественности представили кюй в исполнении 1 тысячи домбристов, а также композицию «Ақ көгершін» с участием различных национальностей и этнических групп. Кроме того, присутствующие смогли увидеть шествие 20 всадников, облаченных в одеяние «золотого человека», а также, на площадь выехала машина, украшенная эмблемой «Мәңгі ел».

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Казахстане живут в мире и согласии более 100 этносов. А 20 этнокультурным центрам области и 51 районным и городским филиалам созданы все возможности для проведения различных мероприятий связанные с этническими, культурными традициями. Кроме того, при этнокультурных центрах функционируют 17 молодежных крыльев и 11 воскресных школ.



