Около двух тысяч жителей Павлодарской области приняли участие в массовом велопробеге

В массовом велопробеге, приуроченном ко Дню единства народа Казахстана и международной выставке «Экспо-2017», приняли участие жители Павлодара и Аксу, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Порядка тысячи павлодарцев стартовали с транспортной развязки в районе села Кенжеколь, 800 аксусцев – с трассы Павлодар-Аксу. Участникам предстояло пройти дистанцию, протяженностью 30 километров.





- Основная масса – любители, также присутствуют ветераны спорта, воспитанники местных детско-юношеских спортивных школ, - рассказывает заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Олег Кольев. - Регистрация велась с самого утра, каждый участник получил флажок и наклейку с логотипом «Экспо-2017». Здесь нет призов и грамот, главная цель - преодолеть дистанцию, побороть себя, посмотреть на свои силы, для полупрофессионалов - это очередная тренировка.

Стоит отметить, среди участников велопробега были и глава региона Булат Бакауов.

- Несмотря на погодные условия, дистанцию удалось преодолеть легко, - говорит аким области Булат Бакауов. – Я часто сажусь на велосипед. Мы все лето с юными велосипедистами будем кататься, готовим площадки для велоспорта. Уже договорились с ребятами, что как только потеплеет, поедем в Качиры, преодолеем 100 километров. Я буду стараться участвовать во всех видах спорта.





- Было несложно, поскольку мы, бывает, проходим и большие расстояния, - рассказывает 10-летний воспитанник ДЮСШ №1 Ярослав Гусев. – Я два года занимаюсь велоспортом, и сегодня было приятно, что вместе с нами дистанцию прошел аким области.

Салима Истембекова Фото автора. Видео Наримана Кабдуалиева и Серика Капарова