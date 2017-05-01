В Лондоне по подозрению в подготовке терактов задержали трех девушек

В четверг полиция провела рейды в доме на Харлесден-роуд.

В столице Великобритании в связи с антитеррористической операцией, которая проводилась на прошлой неделе в Лондоне, задержаны три подозреваемые. Девушкам по 18-19 лет. В полиции считают, что они могли заниматься подготовкой и подстрекательством к терактам.

Как сообщили в полиции, подозреваемые были арестованы во время операции, которая проводилась по трем адресам в Лондоне на основании оперативной информации, полученной в ходе проведенного в четверг рейда, передает ВВС.

Сейчас все трое подозреваемых находятся в пункте временного содержания заключенных за пределами Лондона. Их подозревают в планировании, подготовке или подстрекательстве к терактам.

В минувший четверг полиция провела провела антитеррористическую операцию на Харлесден-роуд в лондонском районе Уиллесден и одновременно в графстве Кент.

По итогам операции были задержаны шестеро, в том числе двое мужчин и 20-летняя девушка, сообщали в Скотленд-ярде. Еще одна 21-летняя девушка была ранена полицейскими во время рейда.

Еще одну подозреваемую - 43-летнюю женщину - полиция задержала в рамках той же операции в графстве Кент чуть позже в четверг.

В видеоролике, опубликованном газетой Daily Mail, видно, как одну из подозреваемых в традиционной исламской одежде люди в штатском вытаскивают из лондонского автобуса и заталкивают в помещение рядом с автобусной остановкой.

Всех задержанных подозревают в подготовке террористических актов и подстрекательстве к ним. Их имена и происхождение пока не разглашаются.

Дом на Харлсден-роуд, а также лица, связанные с задержанными, в течение некоторого времени находились под наблюдением сотрудников по борьбе с терроризмом в рамках операции, толчком которой стали полученные оперативные данные, заявили полиции Лондона.

Комиссар лондонской полиции Нил Басу заявил, что правоохранителям удалось пресечь планировавшийся теракт.

Одним из шести задержанных оказался 21-летний гражданин Великобритании Мохамед Амуди, он выходец из Йемена. В субботу стало известно, что ранее его допрашивали по подозрению в попытке отправиться воевать в Сирию на стороне "Исламского государство" (запрещено в России, Британии и других странах).

Также в четверг полиция арестовала 27-летнего мужчину, вооруженного двумя ножами, недалеко от здания парламента.

22 марта в результате атаки Халида Масуда на Вестминстерском мосту погибли пять человек.