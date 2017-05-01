В Уральске парень с девушкой разбились насмерть на угнанном автомобиле
Около года назад на этом же месте произошла страшная авария, где погибли двое парней и девушка.
ДТП произошло в ночь на 1 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, парень с девушкой врезались в магазин "Садыктар" по объездной.
- ДТП произошло 1 мая, около 3.00 часов ночи. Парень и девушка 20-25 лет попали в ДТП по улице Чагано-Набережной. Водитель автомобиля "Пассат" врезался в стену магазина "Сандыктар". Водитель и пассажир скончались на месте, - сообщили в ДВД ЗКО.
Как стало известно в ходе расследования, хозяином автомобиля оказался совсем другой мужчина, который оставил свою машину на ремонт в одном из автосервисов Уральска. Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, покажет экспертиза.
Остальные подробности выясняются.
Напомним, около года назад на этом же месте произошла страшная авария, где погибли двое парней и девушка.
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