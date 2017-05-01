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Узбекистан и Казахстан с 15 мая возобновят автомобильное сообщение

1 мая 2017, 18:01

Трасса М-39 позволит сократить путь между Ташкентом и Самаркандом.

Узбекистан и Казахстан с 15 мая возобновят автомобильное сообщение по трассе М-39, что позволит сократить время в пути между Ташкентом и Самаркандом, пишет UzDaily.uz.

Согласно постановлению Президента Узбекистана от 26 апреля, с 15 мая начнут работать автодорожные пункты пропуска «Ок олтин» и «Малик» на узбекско-казахстанской государственной границе.

В постановлении говорится, что эти пункты пропуска будут открыты только для проезда легкового автотранспорта. Пропуск коммерческих грузов через эти пункты запрещен.

Как сообщает «Газета.уз», граждане Узбекистана будут пропускаться в упрощенном порядке — без проставления пограничных отметок. При этом в обязательном порядке будет осуществляться проверка документов, удостоверяющих личность, дающих право на пересечение государственной границы.

Таможенный контроль в двух пунктах пропуска будет также осуществляться в упрощенном порядке, без заполнения таможенных деклараций, регистрации и таможенного досмотра транспортных средств, но с их обязательным визуальным осмотром.

Напомним, что в 2006 году автодорога М-39 была закрыта, тем самым осложнив передвижение местного населения, в частности, между Ташкентом и Самаркандом.

Отметим, что после запуска дороги жители Ташкента смогут попасть в Самарканд, минуя объездную дорогу через Джизак, сократив расстояние с 89 до 24,5 км.


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