Ле Пен предложила альтернативное Евросоюзу объединение

В случае победы на выборах Ле Пен намерена провести референдум о выходе Франции из Евросоюза.

Кандидат в президенты Франции от партии "Народный фронт" Марин Ле Пен заявила в эфире радиостанции Europe 1, что хочет заменить Евросоюз "Европейским альянсом свободных и суверенных государств".

"Я европейка, но я не хочу эту политическую структуру, которая называется Евросоюзом, которая полностью отклонилась от курса. Тогда, может быть, найдем ей новое название, этой новой Европе наций и сотрудничества… Например, Европейский альянс, который позволит странам объединиться в проектах, которые не противоречат их национальным интересам, потому что основной проблемой ЕС является именно то, что он стал практически тоталитарным", — заявила Ле Пен.

Она добавила, что верит в то, что с союзниками среди европейских стран, которые также страдают от ЕС, "может радикально изменить модель функционирования Евросоюза". Новое объединение она предложила назвать "Европейским альянсом свободных и суверенных государств".

Ле Пен не раз выступала с резкими заявлениями в адрес ЕС. Так, 18 апреля она потребовала от телеканала TF1 убрать с задника флаг ЕС на время своего интервью, заявив, что "Евросоюз сделал немало нехорошего нашей стране и нашему народу".

Кроме того, как сообщил РИА Новости директор предвыборного штаба главы "Нацфронта" Давид Рашлин, в случае победы на выборах Ле Пен намерена провести референдум о выходе Франции из Евросоюза.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным, лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

Фото © РИА Новости . Кристина Афанасьева