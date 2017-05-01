В Алматинской области состоялась декада, посвященная Дню Единства народа Казахстана

В течение десяти дней по всему региону проводились различные культурно-массовый мероприятия, в которых приняли участие сотни тысяч жителей Алматинской области.

Сотни талдыкорганцев собрались в парке "Жастар", чтобы в едином порыве отметить День единства народа Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Концертная программа началась с музыкально-хореографической композиции творческих объединений города, включившей в себя танцевальные номера народов, проживающих в Алматинской области.

Затем собравшихся от имени акима области поздравил аким Талдыкоргана Багдат Карасаев.

"День единства народа Казахстана – это особенный праздник. Сплоченность, мир, дружба, толерантность и согласие всегда являлись основой благополучия и процветания нашего государства. С первых дней независимости Глава государства Нурсултан Назарбаев уделяет большое внимание сохранению мира на нашей земле, благодаря чему Казахстан стал примером согласия для многих стран", - отметил градоначальник.

В рамках праздника состоялись соревнования по национальным играм, выставка работ воспитанников детской художественной школы «Жетысу мой край родной!», изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. По завершению силами местных исполнителей был дан праздничный гала-концерт.

К слову, в Алматинской области по-особому отмечают день Единства народа Казахстана, так как именно в этом регионе произошли исторические события, объединивший и сплотивший народ. Об этом поведал заместитель председателя областного АНК, заведующий секретариатом Габит Турсынбай.

"Празднование Дня Единства народа Казахстана в нашей области началось еще с 21 апреля. И в течение десяти дней по всему региону проводились различные культурно-массовый мероприятия, в которых приняли участие сотни тысяч жителей Алматинской области. Население нашего края по-особому отмечает светлый праздник. Ведь наши деды и бабушки были свидетелями тех печальных событий, которые происходили в те трудные годы. Именно они передали подрастающему поколению основы и ценности дружбы, взаимопонимания и толерантности. На их примере мы можем видеть цену дружбы, единства и сплоченности. Различные мероприятия, которые прошли во всех районах области, еще раз продемонстрировали, что жетысусцы чтят традиции предков и в едином духе шагают вперед на пути созидания и стабильности", - подытожил собеседник.



