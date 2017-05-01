В День единства народа Казахстана в Павлодаре открыли скаковой сезон

Скачки на ипподроме «Кулагер» собрали более пяти тысяч зрителей, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

- Мы представляем дружную семью равноправных национальностей, - отметил в своем поздравлении аким Павлодарской области Булат Бакауов. – Мир и согласие в республике – вот результат высокой культуры мудрости проживающих здесь людей. В регионе проводится системная работа по укреплению общественного согласия и общенационального единства, возрождению языков, культурных традиций и обычаев. Общественное согласие – это главное достижение независимого Казахстана, которым стоит гордиться.





В честь праздника на ипподроме «Кулагер» открыли сезон скачек. Первый скаковой день собрал более пяти тысяч зрителей. Верхом на лошади по ипподрому прокатился и глава региона. Всего участие в скачках приняли около 60 представителей не только из всех городов и районов Павлодарской области, но и гости из Астаны, Кокшетау, Петропавловска, Караганды и Восточного Казахстана. По традиции на ипподроме прошли гладкие скачки на три дистанции, а также байга.

Победителям заездов вручили телевизоры и ключи от новых автомобилей.