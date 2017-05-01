Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже

По словам очевидцев, в столкновениях ранения получили также участники акции.

Парижская полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для усмирения хулиганов, вторгшихся в ряды первомайской демонстрации во французской столице, передает РИА Новости

Участники многотысячной демонстрации, собравшиеся по призыву крупных французских профсоюзов — CGT, FO и других, — идут маршем от площади Республики к площади Насьон.

По ставшему привычным в последнее время сценарию, хулиганы с закрытыми лицами стали кидать в полицейских бутылки с горючей смесью и мусор. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. На некоторое время шествие пришлось остановить, пока полиция разбиралась с хулиганами. Потом движение продолжилось.

Как сообщает телеканал BFMTV, по меньшей мере трое сотрудников спецназа получили ранения. На одном из полицейских от зажигательной смеси загорелась одежда, но пламя удалось быстро сбить. Улицу, где проходит шествие, затянуло дымом от шашек со слезоточивым газом.

Несколько участников беспорядков подожгли тележку из супермаркета с картонным макетом дракона и направили ее в сторону кордона полиции.

По словам очевидцев, в столкновениях ранения получили также участники акции. Официальных данных о пострадавших пока нет.

Демонстрация проходит в Париже в условиях усиленных мер безопасности за неделю до второго тура выборов президента. Как ранее сообщали в городской полиции, безопасность обеспечивают более девяти тысяч полицейских и жандармов.

Фото © Sputnik France‏