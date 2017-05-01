Ассамблея народа Казахстана поздравила павлодарцев с праздником единства

Каждое этнокультурное объединение показало свои традиции, обычаи, песни и танцы, передаёт корреспондент pavlodarnews.kz.

- Самое главное, что мы можем показать гостям праздника – это мир, дружбу между всеми народами, проживающими в Павлодарской области, - сказал председатель общественного объединения «Павлодарский областной чечено-ингушский центр культуры» Абдурашид Мумади.

- Наша диаспора самая интернациональная, у нас изучают культуру, язык, танцы и традиции чеченцев и ингушей представители девяти национальностей. Среди них и казахи, и русские, есть даже цыгане. В этот день мы собрали всех вместе, чтобы ещё раз поздравить друг друга и порадоваться мирному небу над головой.





Абдурашид Мумади отметил, что сегодня у этнокультурных объединений есть отличная возможность показать горожанам и гостям города, чему научились их творческие коллективы. - Сегодня день радости, счастья, человеческого тепла, день мира, - сказала председатель белорусского ЭКО Любовь Богнат.





- В нашей стране живёт столько людей разных национальностей, и для всех нашлось место под общим шаныраком Казахстана. Кроме этого нам дана уникальная возможность в Ассамблее возрождать свою культуру, а что самое главное, пропагандировать её. В честь праздника всем руководителям этнокультурных объединений аким области вручил денежные гранты.





- Важным звеном гражданской консолидации общества выступает и Ассамблея народа Казахстана, которая вносит огромный вклад в сохранение единства и согласия в нашей стране, - говорит Булат Бакауов. - В трудные для страны времена мы не позволили ввести себя в социальные, межэтнические и межконфессиональные конфликты.