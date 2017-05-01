В Казахстане начали составлять карту сакральных мест

Каркас национальной идентичности должны составить комплекс памятников вокруг Улытау, мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, захоронения Бекет ата, Восточного Казахстана, древних памятников Тараза, сакральных мест Семиречья и других мест.

Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК начал работу по созданию Карты сакральных объектов Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Разработка карты ведётся в рамках проекта «Духовные святыни Казахстана» и «Сакральная география Казахстана», озвученном в программной статье Президента РК «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Каркас национальной идентичности должны составить комплекс памятников вокруг Улытау, мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, захоронения Бекет ата, Восточного Казахстана, древних памятников Тараза, сакральных мест Семиречья и других мест.

«В данное время нахожусь на работе. Буду благодарен за ваши предложения и идеи», - призвал присоединиться казахстанцев к разработке карты на своей странице в Facebook Марат Игали.



