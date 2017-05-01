На остановках Астаны появились электронные библиотеки

Книги доступны на трех языках. Читаются они на гаджетах через QR-код.

Первую электронную библиотеку в Астане установили на автобусной остановке у торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Начали ставить на остановках электронные библиотеки. Поставили библиотеку на остановке Хан Шатыр», - написал на своей странице в Facebook аким Астаны Асет Исекешев.

По его словам, книги доступны на трех языках. Читаются они на гаджетах через QR-код.

«Хотелось бы, чтобы все астанчане начали больше читать», - добавил градоначальник.