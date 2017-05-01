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В Алматы поставят памятник жертвам голода 1931-1933 годов

1 мая 2017, 23:00

Памятник создан по поручению Президента Нурсултана Назарбаева.

Сегодня в Алматы для представителей интеллигенции прошел предпоказ будущего памятника жертвам голода в Казахстане 1931-1933 годов (Ашаршылық), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Презентацию в музее Алматы провел аким города Бауыржан Байбек. Памятник создан по поручению Президента Нурсултана Назарбаева.

Победителем по решению государственной комиссии при Правительстве РК стал проект Дулата Усенбаева, Айдоса Буркитбаева и Каната Бегулиева.

Открытие памятника состоится 31 мая - ко Дню жертв политических репрессий, который отмечается в стране с 1997 года. Монумент будет установлен в городском сквере в Алматы на пересечении улиц Кабанбай батыра и Наурызбай батыра.

В 1992 году здесь был заложен памятный камень. Массовый голод (Ашаршылық) 1931-1933 годов в Казахстане был вызван официальной политикой «уничтожения кулачества как класса» и коллективизацией, а также увеличением плана заготовок продовольствия и конфискацией скота у казахов центральными властями. Имущество под конвоем милиции направляли в «точки оседания». Результатом всех этих акций стал небывалый голод, поразивший все без исключения районы Казахстана.

По разным оценкам, от 2 до 3 миллионов человек стали жертвами массового голода, более 1,5 миллиона бежали, что в общей сложности составило 60-65% всего казахского народа. Часть казахов вынуждены были откочевать в Китай, Монголию, Ирак и Афганистан.


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