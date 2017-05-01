Аманкул Абильхан: «Нокаут? Соперник продержался до конца боя»

К концу второго соревновательного дня в четвертьфиналы вышли пять казахстанцев.

Казахстанец АманкулАбильхан, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, прокомментировал стартовый поединок на чемпионате Азии против представителя Китая Юн Хан Вена:

- Впервые боксировал против него, - говорит Аманкул Абильхан. – Ничего о нем не знал. Рад, что победил. Очень хочу завоевать «золото». Понимаю, что сделать это будет непросто, но я приложу все силы ради этого.

- Смотрели ли бои с участием Юн Хан Вена в ходе подготовки?

- К сожалению, нет, однако все равно настрой был самый серьезный.

- По ходу боя вы отправили соперника в нокдаун.

- Делал то, что говорят тренеры. Нокаут? Хотелось бы выиграть досрочно, однако соперник продержался до конца. Вообще, легко здесь не бывает.

- Кого-то в вашем весе выделить могли бы?

- Впервые выступаю на таком уровне, поэтому сказать что-то тяжело. Да, есть боксер из Узбекистана, к тому же выступающий на родине. Есть и другие сильные соперники.

Напомним, что Аманкул Абильхан выиграл у китайского боксера со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал турнира.

К концу второго соревновательного дня в четвертьфиналы вышли пять казахстанцев: Василий Левит, который благодаря своему высокому рейтингу пропускает предварительные бои и стартует сразу в ¼, Кайрат Ералиев, Ержан Жомарт, Бекдаулет Ибрагимов и Аманкул Абильхан.

Фото - Данияр МАЙЛЫБАЕВ