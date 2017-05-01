Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Британии скончался пациент, который провёл в больнице 54 года

1 мая 2017, 22:31

Впервые он попал в медучреждение с переломом бедренной кости, когда ему был 21 год.

В марте этого года в клинике Национальной службы здравоохранения Англии скончался Джеймс Моррис — пациент, который провёл в больнице рекордные 54 года, сообщает Лайф.

Всё началось в 1962 году, когда Джеймс Моррис, ветеран войны, служил в шотландском стрелковом полку. В автокатастрофе он повредил бедренную кость, поэтому его отправили в английскую клинику для операции. В дороге начались осложнения. Операция также прошла не очень удачно: у Морриса была остановка сердца. После у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, он практически не мог ходить. С тех пор из клиники Моррисон не уезжал.

Иногда его навещали родственники. Но они признавались, что работники и пациенты больницы стали Джеймсу куда ближе, чем родная семья.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...