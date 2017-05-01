В Британии скончался пациент, который провёл в больнице 54 года

Впервые он попал в медучреждение с переломом бедренной кости, когда ему был 21 год.

В марте этого года в клинике Национальной службы здравоохранения Англии скончался Джеймс Моррис — пациент, который провёл в больнице рекордные 54 года, сообщает Лайф.

Всё началось в 1962 году, когда Джеймс Моррис, ветеран войны, служил в шотландском стрелковом полку. В автокатастрофе он повредил бедренную кость, поэтому его отправили в английскую клинику для операции. В дороге начались осложнения. Операция также прошла не очень удачно: у Морриса была остановка сердца. После у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, он практически не мог ходить. С тех пор из клиники Моррисон не уезжал.

Иногда его навещали родственники. Но они признавались, что работники и пациенты больницы стали Джеймсу куда ближе, чем родная семья.