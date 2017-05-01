Покушавшаяся на взятку от уборщицы директор школы Темиртау отозвала жалобу

Директор темиртауской средней школы №19, приговоренная к двум годам ограничения свободы за покушение на получение взятки от уборщицы, внезапно отозвала свою апелляционную жалобу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она неоднократно заявляла о своей невиновности и была намерена доказать это в облсуде. Даже кресло директора школы не освобождала, ссылаясь на то, что приговор будет ею обжалован. Но теперь, учитывая добровольный отказ от пересмотра приговора, ей придется освободить должность.

«Судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда, рассмотрев до начала судебного заседания заявление осужденной Шарбат Кожахметовой об отзыве жалобы, постановила: апелляционное производство по уголовному делу в отношении Кожахметовой Шарбат Маралбаевны прекратить в связи с отзывом жалобы. Лицо, обжаловавшее приговор, вправе отозвать свою жалобу до начала заседания апелляционной инстанции», - огласил председатель коллегии Рашид Нурмагамбетов.

Напомним, директор школы Шарбат Кожахметова уволила уборщицу за распитие спиртных напитков в здании учебного заведения. А когда та пришла за своей трудовой книжкой, директор пообещала вернуть ей документ, если уборщица принесет 8 тысяч тенге или купит краску для ремонта в школе. Бывшая уборщица обратилась с заявлением в антикоррупционную службу. По согласованию с сотрудниками ведомства уборщица принесла деньги, но их взяла завхоз и передала директору.

В итоге обе женщины были задержаны. Завхоза осудили за посредничество во взяточничестве к выплате штрафа. Суд над директором школы проходил в отдельном производстве. Судья назначил подсудимой за покушение на получение взятки и злоупотребление полномочиями два года ограничения свободы.

Не считая себя коррупционером, Шарбат Кожахметова подала апелляционную жалобу. Коллегия по уголовным делам уже назначила дату слушаний, но неожиданно педагог отозвала жалобу. Таким образом, приговор считается вступившим в законную силу. А значит, осужденная за покушение на взятку директор школы обязана незамедлительно освободить кресло директора школы.

Ранее в редакцию обращались родители учеников этой школы с вопросом, почему осужденная Кожахметова продолжает исполнять обязанности директора. На этот счет в отделе образования пояснили, что человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором.