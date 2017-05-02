Борьба с ненавистью в крупнейших соцсетях провалена

Социальные сети оказались "постыдно далеки" от эффективной борьбы с нелегальным и опасным контентом, следует из отчета, выпущенного британским парламентом.

Удаление материалов, разжигающих ненависть, содержащих откровенные фотографии детей, а также видеороликов, вербующих потенциальных террористов, занимает в соцсетях непозволительно долгое время, делает вывод парламентский комитет по внутренним делам, подготовивший этот отчет.

Как сказано в отчете, правительство должно рассмотреть вариант, при котором соцсети будут обязаны платить за проверку появляющихся на страницах их пользователей сообщений на предмет экстремизма.

Однако бывший член руководства компании Facebook заявил Би-би-си, что отчет "громит компании", но не предлагает почти никаких действенных решений.

Межпартийный парламентский комитет при подготовке отчета изучал работу компаний Facebook, Twitter, а также Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube.

В отчете признается, что компании предпринимают определенные усилия по борьбе с экстремизмом в своих соцсетях, но делается для этого далеко не достаточно.

Комитет обнаружил неоднократные примеры отказа соцсетей удалить нелегальный контент даже после того, как их об этом просили.

Авторы отчета подчеркнули, что крупнейшие фирмы в этой сфере "достаточно богаты и достаточно сообразительны" для того, чтобы решить эту проблему.

В отчете называется постыдным тот факт, что эти компании не используют свои богатые ресурсы для защиты пользователей с той же изобретательностью, с какой они защищают свои прибыли.

Комитет среди прочего приводит следующие негативные примеры:

Twitter отказался убрать карикатуру с изображением мужчин-мигрантов, представителей этнического меньшинства, унижающих полуобнаженную женщину и одновременно убивающих ее ребенка, - на том основании, что карикатура не противоречила правилам соцсети по борьбе с разжигающими ненависть сообщениями.

YouTube отказался убрать видео под названием "Евреи признались в организации белого геноцида" на основании того, что оно "не перешло границу разжигания ненависти".

В "Фейсбуке" были обнаружены открыто антисемитские и исламофобские сообщества, такие как "Запретить ислам". Соцсеть удалила некоторые посты, но не сами сообщества, потому что ее политика не препятствует критике религии, но запрещает разжигание ненависти к людям по религиозному признаку.

Парламентарии назвали неприемлемым то, что соцсети экономят деньги, перекладывая свои обязанности на пользователей, от которых они ждут сообщений о противозаконном контенте.

И в то же время соцсети ожидают, что полиция - существующая на деньги налогоплательщиков - возьмет на себя борьбу с экстремизмом на их страницах.

Рекомендации авторов отчета:

Правительство должно рассмотреть возможность обязать социальные сети вносить свой финансовый вклад в оплату работы подразделений полиции по борьбе с терроризмом в интернете.

Правительство также должно рассмотреть целесообразность введения достаточно чувствительных штрафов для компаний, не удаляющих вовремя противозаконный контент. Отчет приводит пример Германии, где компании могут быть оштрафованы на сумму до 50 млн евро, а индивидуальные руководители - на 5 млн евро.

Владеющие соцсетями компании должны срочно пересмотреть свои стандарты работы с сообществами и то, как эти стандарты интерпретируются и реализуются.

"Неспособность социальных сетей справиться с незаконным и опасным материалом - это позор", - заявила глава комитета Иветт Купер.

По ее словам, полномасштабное расследование комитетом случаев разжигания ненависти было свернуто из-за объявления внеочередных выборов.

Из-за этого рекомендации комитета, содержащиеся в его отчете, касаются только социальных сетей и борьбы с разжиганием ненависти в интернете.

Министр внутренних дел Британии Амбер Радд заявила, что ожидает от соцсетей "оперативного и эффективного" реагирования на рекомендации комитета.

Facebook, Twitter и Google не ответили на просьбу Би-би-си прокомментировать содержание отчета.

Ранее эти компании заявляли комитету, что напряженно работают над тем, чтобы свобода слова в соцсетях была защищена в рамках закона.

Бывший руководитель европейской политики компании Facebook Люк Делэйни заявил в интервью радио Би-би-си, что отчет не учел всей работы, проделанной в этой сфере за более чем 10 лет.

"Он громит компании и заработал несколько громких заголовков, но предлагаемые решения в реальности не работают", - сказал он.

Член комитета, депутат от лейбористов Наз Шах с этим не согласен.

"Это не попытка заработать громкие заголовки. Люди делают деньги на террористическом контенте, на заголовках, когда ребенок подвергается унижению в сети", - сказал Наз Шах.

"То, что они работают недостаточно оперативно, неприемлемо ни для комитета, ни для меня и, честно говоря, вообще ни для кого", - сказал Наз Шах.

Он считает, что практика, при которой компании, владеющие соцсетями, платят отделу полиции по борьбе с терроризмом, аналогична практике, принятой в английском футболе, где клубы платят полиции за обеспечение безопасности на стадионах.

Однако Делейни отверг этот аргумент, заявив, что футбольный стадион - это "фиксированный объект" с очевидным и традиционно принятым типом поведения на нем, в то время у социальных сетей сотни миллионов пользователей по всему миру и огромное количество контента.

Благотворительная организация NSPCC, занимающаяся защитой детей, также призвала штрафовать социальные сети, неспособные защитить несовершеннолетних.

Нормы и правила по защите детей, установленные самими компаниями в добровольном порядке, не отвечают нужным требованиям, заявил директор NSPCC Питер Уонлесс.