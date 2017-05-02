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Делегация правительства Сирии прибыла на межсирийские переговоры в Астану

2 мая 2017, 00:26

Четвертая международная встреча высокого уровня пройдет в столице Казахстана с 3 по 4 мая

Делегации сирийского правительства во главе с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари и эксперты ООН приехали в Астану для участия в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии, которая намечена на 3-4 мая. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"Для участия в переговорах в Астану прибыла делегация правительства Сирии во главе с Башаром Джаафари и делегация экспертов ООН", - информировал Жайнаков по телефону.

Четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии состоится в столице Казахстана с 3 по 4 мая. Накануне, 2 мая, запланированы переговоры на уровне экспертов. В предыдущей международной встрече по Сирии, которая прошла с 14 по 15 марта, приняли участие делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии.


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