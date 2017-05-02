В Алматы возможно все: женщина перевоплотилась в мужчину за один час

Свидетелями такого волшебного превращения женщины-водителя в мужчину стали участники и очевидцы ДТП, передает patrul.kz.

Первомайское утро не предвещало ничего плохого для водителя Hyundai Accent, чья машина была припаркована на стоянке в микрорайоне Айнабулак, ровно до тех пор, пока мимо не проехал Mitsubishi.

Со слов владельца корейского авто, он услышал стук и скрежет и увидел, что в него «втерся» «японец». Из соседнего автомобиля вышла женщина-водитель, которая кому-то звонила. Первым ее порывом было решить конфликт мирным путем, но через некоторое время она вдруг отказалась возмещать ущерб. Пострадавшей стороне ничего не оставалось делать, как вызвать сотрудников дорожно-патрульной полиции.

В это время к месту столкновения приехал мужчина, который представился знакомым женщины и стал узнавать все детали дела. Пока мужчины общались, подъехали и полицейские. На вопрос, кто водитель Mitsubishi, знакомый девушки честно заявил, что он. Таким ответом он поверг в шок всех, кто находился в этот момент на месте происшествия.

Между пострадавшим, свидетелями и новоиспеченным водителем завязалась перепалка. но мужчина был непоколебим. На все доводы окружающих он твердил одно – за рулем был я. Девушка сидела рядом и ушла, как только он попал в ДТП. Действительно, никто и не заметил, что во время мирных переговоров женщина-водитель просто исчезла с места ДТП.

Ни тот факт, что на месте работал эксперт-криминалист, ни присутствие камер видеонаблюдения, ни предупреждения стражей порядка об ответственности за дачу ложных показаний, ничто не заставило мужчину отказаться от своих слов.

Чем вызвано такое его поведение, осталось загадкой. Возможно, у женщины, которую он выгораживал, не было каких-либо документов на право вождения автомобилем или что еще хуже, она была в состоянии опьянения?

Ответы на эти вопросы теперь будут искать сотрудники полиции. Как бы там ни было, но мужчина достойно выдержал экзамен на стойкость и преданность.