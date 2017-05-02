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Трамп прервал интервью из-за слишком настойчивых вопросов журналиста про Обаму

2 мая 2017, 01:07

Ранее он уже жаловался, что Обама оставил после себя страну в "бардаке".

Журналист задал президенту США вопрос о сообщении в "Твиттере", в котором Трамп назвал Обаму плохим или больным парнем. Американский лидер несколько раз пытался уйти от ответа, но потом махнул рукой на собеседника и объявил, что разговор окончен. Инцидент произошёл во время интервью телеканалу CBS.

— Вы можете воспринимать это как вам угодно, — таков был изначальный ответ на вопрос о том, как понимать заявление о "плохом или больном парне".

— Но я спрашиваю ваше мнение, потому что вы часто говорите про лживые СМИ, — парировал журналист.

— Вы не должны меня спрашивать об этом, у меня — своё мнение, у вас — ваше, — продолжил уходить от ответа Трамп.

— Я хочу знать ваше мнение, вы же президент Соединённых Штатов, — настаивал сотрудник телеканала.

На это Трамп раздражённо махнул рукой и отрезал: "Это всё. Спасибо".

Ранее он уже жаловался, что Обама оставил после себя страну в "бардаке". Экс-президент США, в свою очередь, в первом после ухода с должности публичном выступлении раскритиковал Трампа. "Для начала я не стал регистрироваться в "Твиттере", — заявил Обама, намекая на пристрастие своего преемника к комментированию всего и вся в соцсетях.


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