Асет Исекешев похвалил астанчанку за инициативу по созданию уюта в подъездах

Аким Астаны назвал отличной инициативу столичной жительницы по созданию уюта в подъездах домов. Асет Исекешев отметил в Фейсбуке ‎информацию пользовательницы Зиаш Аилбековой, размещенной в группе Астана, хочу похвалить/пожаловаться.

"Хочу предложить акцию: "Начнём с себя ". Постоянно вижу на странице жалобы на то что, грязно на площадке, соседи оставляют мусор. Но почти результата нет кроме жалоб и нытья на жизнь. И вот захотела закинуть позитивчик на страницу перед майскими праздниками. У нас на площадке 4 квартиры, из них мы только хозяева. С мужем поставили видеокамеру, вазу с дифенбахией, повесили картины и стало классно.И на всех этажах люди по другому стали смотреть на состояние площадок. Перестали плеваться, разбрасывать мусор. И я подумала, если каждый начнет с себя, всё будет по другому, не так серо. Давайте начнём с себя и тогда везде будет ПОРЯДОК", - написала астанчанка.