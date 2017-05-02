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Тела двух женщин обнаружены на одном из дачных участков в Усть-Каменогорске

2 мая 2017, 01:41

В ДВД ВКО пока никаких комментариев не дают.

1 мая на одном из дачных участков садоводческого общества "Светоч" полицейские обнаружили тела двух женщин, передает корреспондент Altaynews.kz.

Местный сторож рассказал, что по его сведениям якобы еще 28 апреля молодой человек, один из дачников, убил свою жену, тещу и спрятал их тела в погребе. По словам сторожа, сегодня молодой мужчина признался в содеянном полицейским.

На место преступления выехала опергруппа. Как отмечают соседи-дачники, приезжали и полицейские высокого ранга, и сотрудники прокуратуры.

В ДВД ВКО пока никаких комментариев не дают. Со слов местного сторожа и соседей, молодой мужчина не вызывал подозрений, не был дебоширом и не злоупотреблял спиртным. Каковы причины смерти женщин, что именно привело к трагедии, предстоит выяснить следствию. Известно лишь, что малолетний сын подозреваемого остался без родительской опеки: мать и бабушка мертвы, отец - в следственном изоляторе.


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