Внесены изменения в формы и правила составления и представления финансовой отчетности государственными учреждениями

Приказом Министра финансов РК от 17 марта 2017 года № 178 внесены изменения и дополнения в приказ Министра финансов РК от 8 июля 2010 года № 325 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности».

В частности, в новой редакции изложены:

форма финансовой отчетности 1 «Бухгалтерский баланс» (согласно приложению 1 к приказу от 17 марта 2017 года);

форма финансовой отчетности 2 «Отчет о результатах финансовой деятельности (согласно приложению 2 к приказу от 17 марта 2017 года);

форма финансовой отчетности 3 «Отчет о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования (прямой метод (согласно приложению 3 к приказу от 17 марта 2017 года);

форма финансовой отчетности 4 «Отчет об изменениях чистых активов/ капитала» (согласно приложению 4 к приказу от 17 марта 2017 года);

форма финансовой отчетности 5 «Пояснительная записка к финансовой отчетности» (согласно приложению 5 к приказу

форма финансовой отчетности 6 (согласно приложению 6 к приказу от 17 марта 2017 года).

Таким образом, объем полугодовой, годовой финансовой отчетности, представляемой государственными учреждениями, дополнен новой формой 6 «Бухгалтерский баланс при реорганизации».

Изменения, внесенные в отдельные пункты Правил составления и представления финансовой отчетности, носят уточняющий характер.

Схема согласования основных показателей финансовой отчетности по формам полугодового и годового отчетов также изложена в новой редакции (согласно приложению 7 к приказу от 17 марта 2017 года).

Приказ вводится в действие со дня государственной регистрации.