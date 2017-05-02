Состоялась Коллегия Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

28 апреля 2017 года состоялось расширенное заседание коллегии Комитета государственных доходов МФ РК с участием руководителей территориальных подразделений Комитета, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

В ходе заседания были обсуждены итоги деятельности органов государственных доходов за 1 квартал 2017 года, а также рассмотрен ход исполнения задач, стоящих перед ведомством в рамках реализации Послании Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

По поручению Министра финансов РК был специально разработан и запущен проект «Модернизация государственных финансов 3.0».

Оперативный штаб данного проекта возглавил Министр финансов Б. Султанов, проектной рабочей группой «Модернизация 3.0» руководит заместитель Председателя КГД А. Кипшаков.

Основная задача проектной группы объединение в едином проекте передового международного опыта, задач, обозначенных в Плане нации «100 конкретных шагов» и приоритетов Послания Президента «Третья модернизация Казахстана», а также формирование стратегического вектора администрирования государственных доходов до 2025 года.

В рамках коллегии также были рассмотрены вопросы реализации таких направлений, как: улучшение инструментов налогового и таможенного администрирования, исполнение доходной части бюджета, сокращение издержек бизнеса и другие.

К примеру, субъекты малого и среднего бизнеса уже оценили удобство использования электронных счетов-фактур, позволяющие снизить временные затраты.

Как отметил председатель КГД А. Тенгебаев: «Все большее количество предпринимателей, убедившись в преимуществах использования информационной системы, оформляют счета-фактуры в электронном формате».

Относительно исполнения доходной части бюджета, было озвучено, что за 1 квартал 2017 года план поступлений в государственный бюджет в компетенции КГД исполнен на 109,3%. При плане 1 470,2 млрд тенге фактически поступило 1 606,3 млрд тенге с перевыполнением на 136,1 млрд тенге.

При этом План поступлений в республиканский бюджет перевыполнен на 41,9 млрд тенге. Из этой суммы 24 млрд тенге рост поступлений по НДС на товары внутреннего потребления и импорт.

«Можно сказать, что это ощутимый бонус от Информационной системы «Электронные счета-фактуры»»,-резюмировал А. Тенгебаев.

В ходе выступления глава Комитета также подчеркнул важность своевременного и качественного проведения подготовки к всеобщему декларированию, запланированному на 2020 год.

В настоящее время ведется работа по актуализации баз данных, завершается пилотный проект на базе Целиноградского района Акмолинской области, разработана Дорожная карта. В целом планируется завершить работу по актуализации в декабре 2018 года.