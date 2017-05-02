Основные направления фискальной политики есть во всех развитых странах, кроме Казахстана – Тимур Кулибаев

Предприниматели должны четко понимать, какая нагрузка ждет ту или иную отрасль экономики, каков будет налоговый потенциал в ближайшие 3-4 года, об этом сообщается на интернет-портале Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимур Кулибаев в своем выступлении на расширенном Собрании Фракции партии «Нұр Отан» с участием НПП РК «Атамекен» по вопросам развития предпринимательства в Казахстане, отметил, что ключевым фактором развития предпринимательства является наличие среднесрочных контуров экономической политики в отношении четырех элементов: денежно-кредитная политика, тарифная политика, фискальная политика, бюджетная политика.

«При отсутствии в этих документах четких параметров (КPI) невозможно планировать бизнес, рассчитывать инвестиции. Предприниматели должны четко понимать, какая фискальная и не фискальная нагрузка ждет ту иную отрасль экономики, каков будет налоговый потенциал в ближайшие 3-4 года. Основные направления фискальной политики есть практически во всех развитых странах, кроме Казахстана. Любые изменения в бюджет на текущую и среднесрочную перспективу не должны производиться, если они выходят за параметры фискальной политики», - считает Председатель Президиума НПП.

Документы должны обсуждаться с гражданским обществом. По мнению Тимура Кулибаева, бизнесу нужны понятные, определенные правила игры. И какие-либо корректировки в отраслевые концепции либо стратегии должны корреспондироваться с этими четырьмя политиками.

«Любые изменения, которые затрагивают налоговый, таможенный, уголовный и административный кодексы, должны проводиться не чаще одного раза в год. Причем принятие данных изменений должно быть не позднее, скажем, первого июля, а введение в действие - как минимум через полгода, т.е. с 1 января следующего года. У предпринимателя должна быть возможность адаптироваться к новым правилам игры, детально изучить их. Должен быть установлен законодательный запрет на внесение изменений в вышеуказанные кодексы сопутствующими законами. Именно данные подходы позволят создавать дружественную, неагрессивную атмосферу для бизнеса», - резюмировал Тимур Кулибаев.

Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин в свою очередь также отметил необходимость укрепления сотрудничество в разработке законопроектов, направленных на решение проблем отечественного бизнеса, проводить общественные слушания, круглые столы, экспертные обсуждения, а также ввести в практику совместные выезды в регионы депутатов Мажилиса и представителей «Атамекена».

«Ведь у нас цель одна, задачи общие. И важно, чтобы мы совместно решали эти задачи. Парламент - обеспечивая законодательную поддержку развития отечественного бизнеса, а Национальная палата предпринимателей «Атамекен» - экспертной, консультативной поддержкой при обсуждении законопроектов в стенах Парламента. Именно такой конструктивный системный подход позволит нам эффективно выполнять установку Главы государства по доведению к 2050 году доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%», - резюмировал Председатель Мажилиса.