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Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 2 мая

2 мая 2017, 06:00

Местами ожидается туман, усиление ветра с пыльной бурей.

С прохождением атмосферных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды в восточной и юго-восточной части республики, местами ожидается дождь, на остальной территории без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, усиление ветра с пыльной бурей.

В Жамбылской области ожидается усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью местами- туман. В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, ночью и утром в Карагандиской областях местами ожидается туман. В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Мангыстауской, областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Западно-Казахстанской, ночью в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы +11, преимущественно ясно.

В Астане +14, преимущественно ясно.

Полный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото НИА-Красноярск


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