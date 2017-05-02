Касательно услуг энергоснабжения по договорам о государственных закупках

На веб-портале государственных закупок Республики Казахстан сообщается, что подпунктом 1) пункта 3 статьи 39 статьи Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) установлено, что государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках осуществляются в случаях приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также услуг энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

Заключение договора с потребителями (государственными учреждениями) осуществляется в соответствии с типовым договором, утвержденным Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 233 (далее - Приказ).

В рамках типового договора электроснабжения предусмотрено, что поставщик ежемесячно представляет потребителю платежный документ для оплаты за потребленную электрическую энергию не позднее 7 числа месяца, следующего за расчетным периодом, на основании показаний приборов коммерческого учета электрической энергии или иного расчета потребления согласно условиям договора.

Так, согласно Правилам пользования электрической энергией, утвержденными приказом Министра энергетики РК от 25 февраля 2015 года № 143, платежным документом является документ (счет на оплату, счет-фактура, извещение, квитанция) на основании которого потребителями производится оплата. Вместе с тем, отмечаем, что пунктом 1 статьи 387 Гражданского кодекса установлено, что публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и тому подобное).

Таким образом, полагаем возможным в рамках публичного договора исключить требование заказчика в части предоставления поставщиками актов, связанных с услугами энергоснабжения в случае, если учет услуг производится посредством сертифицированных систем (приборов) учета».