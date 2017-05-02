В алматинском зоопарке - пополнение

Новую питомицу зовут Хангира. Животное уже освоилось на новом месте жительства, чувствует себя превосходно.

Алматинский зоопарк пополнился новым питомцем, сообщает МИА «Казинформ».





«В зоопарках существует такая практика, как обмен животными, в связи с излишками, для комплектации пар и для создания потомства. Полугодовалая девочка, пума, приехала к нам из Караганды , а от нашего зоопарка в Караганду уехал тигр Батыр», - рассказали в алматинском зоопарке.





Новую питомицу зовут Хангира. Животное уже освоилось на новом месте жительства, чувствует себя превосходно.





Фото: МИА «Казинформ»



