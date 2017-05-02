В алматинском зоопарке - пополнение
2 мая 2017, 06:41
Новую питомицу зовут Хангира. Животное уже освоилось на новом месте жительства, чувствует себя превосходно.
Алматинский зоопарк пополнился новым питомцем, сообщает МИА «Казинформ».
«В зоопарках существует такая практика, как обмен животными, в связи с излишками, для комплектации пар и для создания потомства. Полугодовалая девочка, пума, приехала к нам из Караганды , а от нашего зоопарка в Караганду уехал тигр Батыр», - рассказали в алматинском зоопарке.
Новую питомицу зовут Хангира. Животное уже освоилось на новом месте жительства, чувствует себя превосходно.
Фото: МИА «Казинформ»
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