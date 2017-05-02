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Сотрудница ФБР вышла замуж за боевика вместо участия в расследовании

2 мая 2017, 07:11

Через несколько недель Грин признала, что совершила ошибку, и вернулась в США, где ее арестовали. Грин согласилась сотрудничать с властями.

Сотрудница ФБР, которой было поручено участвовать в расследовании в отношении боевика террористической группировки "Исламское государство"* , уехала в Сирию и вышла за боевика замуж, передает РИА Новости.

Сообщается, что переводчица ФБР Даниэла Грин солгала руководству о том, куда намерена направиться, и предупредила своего мужа Дениса Касперта о расследовании. Грин вышла замуж за Касперта в 2014 году, но СМИ об этом стало известно только сейчас.

По данным телеканала, через несколько недель Грин признала, что совершила ошибку, и вернулась в США, где ее арестовали. Грин согласилась сотрудничать с властями. Ее приговорили к двум годам тюремного заключения. Летом прошлого года она вышла на свободу.

В октябре 2015 года телеканал CNN сообщил, что 39-летний Касперт был ликвидирован в ходе налета американской авиации в Сирии. Ранее Госдеп США внес Касперта в список особо опасных международных террористов. По данным ведомства, бывший рэпер из Германии присоединился к ИГ* в 2012 году и служил пропагандистом и вербовщиком группировки. Он несколько раз фигурировал в видеороликах ИГ* и один раз появился в кадре с отрезанной головой.

ИГ* — запрещена в РК.

Фото: AP Photo

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