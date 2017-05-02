В центре канадского Виннипега прогремели выстрелы
2 мая 2017, 07:29
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
В центральной части канадского города Виннипег сотрудник полиции открыл огонь по мужчине, которого преследовали правоохранители, сообщает Вести.ru .
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в наземном пешеходном переходе между двумя офисными зданиями. Очевидцы сообщили, что мужчину преследовали около 20 полицейских.
Предположительно, огонь по убегавшему открыл один из них. На место происшествия прибыла группа внутренних расследований полиции Виннипега, что подтверждает факт того, что стрелял страж порядка.
Фото: Global Look Press
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