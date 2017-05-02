Тренер "Астаны" разводится с женой

Главный тренер ФК "Астаны" Станимир Стойлов находится в стадии бракоразводного процесса, передает Vesti.kz.





По данным издания, Мирена и Станимир Стойловы уже несколько месяцев живут порознь. Пара подала документы на развод, но пока юридически остаются мужем и женой.





За три года работы Стойлова в Казахстане его супруга приезжала к нему всего один раз - в 2014 году. Болгарский тренер живет в Астане один. Во время перерывов в сезоне Стойлов предпочитает встречаться с друзьями на рыбалке или за игрой в карты в родном Хасково.





Сообщается, что Станимир и Мирена Стойловы женаты 25 лет. Пара познакомилась через общих друзей. У них есть один ребенок - дочка Весела, которая родилась в Португалии, где отец с 1995 по 1997 год играл за местный "Кампомайоренсе".





50-летний Стойлов работает в "Астане" с мая 2014 года. За три сезона клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Казахстана, а также по разу становился победителем Кубка и Суперкубка страны. В 2015 году Стойлов вывел "Астану" в группу Лиги чемпионов, а на следующий сезон - в группу Лиги Европы.



