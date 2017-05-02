В Алайском районе Кыргызстана готовят людей к переселению из-за угрозы оползня

В Ошской области, где два дня назад мощный оползень накрыл 7 домов, вновь сошла грязевая лавина. В этот раз жертв, к счастью, удалось избежать, передает Хабар.





На месте схода первого оползня продолжаются поисковые работы. Под завалами там погибли 24 человека, включая 9 детей. Отметим, спасатели пока обнаружили только три тела, но, несмотря на это, остальных пропавших официально признали погибшими.





- Наши спасатели продолжают поисковые работы и еще нужно отметить, что угроза схода повторного оползня еще сохраняется, поэтому работы ведутся с наблюдением. Спасатели копают вручную и применение техники не положено, что касается других оползневых проявлений, на данный момент было зарегистрировано сход оползня в Алайском районе Джалалабадской области. Появились трещины и сейчас данный участок под наблюдением. Министр по ЧС КР провел совещание и приказал перевести жителей на более безопасное место, то есть будем проводить работы по переселению, - заявила представитель пресс-службы министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Эльмира Шерипова.





Фото: Gismeteo.kz



