Женщинам-наркодельцам из Темиртау смягчили наказание
2 мая 2017, 08:45
Апелляционная коллегия Карагандинского областного суда снизила срок на полгода.
Мать и дочь, торговавшие героином по так называемому московскому методу - через банковские терминалы, добились снижения наказания, передает МИА «Казинформ».
Апелляционная коллегия Карагандинского областного суда снизила срок на полгода.
«Орган следствия, квалифицируя действия осужденных по статье 218 часть 2 УК «вовлечение в законный оборот денег, полученных преступным путем, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений», не указал квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору. В связи с переквалификацией действий на часть 1 статьи 218 УК подлежит снижению размер наказания каждой из осужденных», - огласил постановление судья Рашид Нурмагамбетов.
Теперь Горбунова-старшая будет сидеть в колонии 19 лет и шесть месяцев, а ее дочь - 17 с половиной лет. Сбытом наркотиков занимались трое - мать с двумя дочерями. Но в ходе полицейской облавы одна из них сбежала и теперь объявлена в республиканский розыск. Ориентировки о розыске 25-летней подозреваемой пока не раздают, поиски ведутся силами полиции.
Продажа наркотиков принесла семье Горбуновых солидный доход - 120 миллионов 613 тысяч 598 тенге. И это только то, что фиксировалось через терминалы банка. Чтобы не брать деньги у наркоманов из рук в руки, предусмотрительные дамы получали деньги по так называемому московскому методу, то есть путем безналичного расчета через терминалы. Счета были открыты на подставных лиц. После того, как женщины получали смс-уведомления о поступлении денег на счета, они тут же поручали помощникам оставить наркотики в почтовых ящиках в подъезде жилого дома или в мусорных баках в парках и скверах. Этими помощниками были кухонный работник в их доме, разнорабочий и другие наемные лица.
В свою очередь покупатели героина узнавали о местонахождении товара через смс-сообщения.
Но отсутствие личного контакта с деньгами и наркоманами не спасли Горбуновых от возмездия. Сотрудники полиции, несмотря на меры конспирации, разоблачили семейный подряд.
Специализированный суд по уголовным делам приговорил 49-летнюю женщину к 20 годам лишения свободы за совершение 17 эпизодов, ее 29-летнюю дочь - к 18 годам за семь эпизодов торговли героином. Суд признал их виновными в совершении преступления по статье 297 «Незаконное хранение и сбыт наркотических веществ», статье 218 «Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученного преступным путем», статье 235 УК РК «Создание и руководство организованной преступной группой». Уголовные дела в отношении шестерых помощников, которое прятали «товар» в мусорные баки и почтовые ящики, прекращены по причине их раскаяния. Почему полиция и суд отнеслись к ним благосклонно, объяснила судья Альмира Танабаева, которая вынесла приговор матери и дочери.
«Шестеро сообщников - это наркозависимые граждане, то есть больные люди, которые выполняли поручение этой семьи ради получения дозы. Кроме того, некоторые граждане из той шестерки состояли в прямом трудовом подчинении у этой семьи. Они работали в их особняке. Один был разнорабочим по хозяйству, другая - няней и по совместительству домработницей. Полагаю, что вынесение постановления о прекращении уголовного дела в отношении них является справедливым и обоснованным. Наркоманы не должны сидеть в тюрьме, они должны лечиться. А место в колонии - торговцам наркотиков, которые зарабатывают на страданиях людей», - рассказала судья Альмира Танабаева.
Фото: МИА "Казинформ"
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