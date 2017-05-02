Женщинам-наркодельцам из Темиртау смягчили наказание

Апелляционная коллегия Карагандинского областного суда снизила срок на полгода.

«Орган следствия, квалифицируя действия осужденных по статье 218 часть 2 УК «вовлечение в законный оборот денег, полученных преступным путем, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений», не указал квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору. В связи с переквалификацией действий на часть 1 статьи 218 УК подлежит снижению размер наказания каждой из осужденных», - огласил постановление судья Рашид Нурмагамбетов.

Теперь Горбунова-старшая будет сидеть в колонии 19 лет и шесть месяцев, а ее дочь - 17 с половиной лет. Сбытом наркотиков занимались трое - мать с двумя дочерями. Но в ходе полицейской облавы одна из них сбежала и теперь объявлена в республиканский розыск. Ориентировки о розыске 25-летней подозреваемой пока не раздают, поиски ведутся силами полиции.





Продажа наркотиков принесла семье Горбуновых солидный доход - 120 миллионов 613 тысяч 598 тенге. И это только то, что фиксировалось через терминалы банка. Чтобы не брать деньги у наркоманов из рук в руки, предусмотрительные дамы получали деньги по так называемому московскому методу, то есть путем безналичного расчета через терминалы. Счета были открыты на подставных лиц. После того, как женщины получали смс-уведомления о поступлении денег на счета, они тут же поручали помощникам оставить наркотики в почтовых ящиках в подъезде жилого дома или в мусорных баках в парках и скверах. Этими помощниками были кухонный работник в их доме, разнорабочий и другие наемные лица.





В свою очередь покупатели героина узнавали о местонахождении товара через смс-сообщения.



