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Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло утром в Алматы

2 мая 2017, 08:52

Полный людей автомобиль врезался в дерево.

Ранним утром в Алматы произошло ДТП, в котором погиб человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла около 5 часов утра. Как рассказали очевидцы, шумная компания из 6 человек на автомобиле Mitsubishi Galant на высокой скорости ехала по ул. Акан Серы в южном направлении. За перекрестком с ул. Жумабаева на мокрой дороге водитель потерял управление над автомобилем. Mitsubishi закрутило и отбросило на обочину. Вылетев на тротуар, машина столкнулась с деревом, после чего вернулась обратно на проезжую часть.

На место аварии были вызваны бригады скорой помощи и ЧС. В результате ДТП пострадали две девушки, их госпитализировали.

Один пассажир погиб на месте. Бригада ЧС извлекла из искореженного автомобиля тело погибшего. Водитель и еще двое пассажиров не пострадали.



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