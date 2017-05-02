Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло утром в Алматы
2 мая 2017, 08:52
Полный людей автомобиль врезался в дерево.
Ранним утром в Алматы произошло ДТП, в котором погиб человек, передает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла около 5 часов утра. Как рассказали очевидцы, шумная компания из 6 человек на автомобиле Mitsubishi Galant на высокой скорости ехала по ул. Акан Серы в южном направлении. За перекрестком с ул. Жумабаева на мокрой дороге водитель потерял управление над автомобилем. Mitsubishi закрутило и отбросило на обочину. Вылетев на тротуар, машина столкнулась с деревом, после чего вернулась обратно на проезжую часть.
На место аварии были вызваны бригады скорой помощи и ЧС. В результате ДТП пострадали две девушки, их госпитализировали.
Один пассажир погиб на месте. Бригада ЧС извлекла из искореженного автомобиля тело погибшего. Водитель и еще двое пассажиров не пострадали.
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