Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло утром в Алматы

Ранним утром в Алматы произошло ДТП, в котором погиб человек, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz









На место аварии были вызваны бригады скорой помощи и ЧС. В результате ДТП пострадали две девушки, их госпитализировали.





Один пассажир погиб на месте. Бригада ЧС извлекла из искореженного автомобиля тело погибшего. Водитель и еще двое пассажиров не пострадали.





Авария произошла около 5 часов утра. Как рассказали очевидцы, шумная компания из 6 человек на автомобиле Mitsubishi Galant на высокой скорости ехала по ул. Акан Серы в южном направлении. За перекрестком с ул. Жумабаева на мокрой дороге водитель потерял управление над автомобилем. Mitsubishi закрутило и отбросило на обочину. Вылетев на тротуар, машина столкнулась с деревом, после чего вернулась обратно на проезжую часть.