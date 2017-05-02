Умер классик советской детской литературы Анатолий Алексин

Анатолий Алексин (Гоберман) родился в 1924 году в Москве. В 1950-м он окончил Московский институт востоковедения, работал в различных периодических изданиях.





Алексин написал несколько десятков повестей, романов, рассказов, адресованных детской и юношеской читательской аудитории. По его сценариям снят ряд кинофильмов.





В 1993 году писатель эмигрировал в Израиль, с 2011 года жил в Люксембурге.