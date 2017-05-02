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Умер классик советской детской литературы Анатолий Алексин

2 мая 2017, 08:54

По его сценариям снят ряд кинофильмов.

Классик советской детской литературы Анатолий Алексин скончался в понедельник, 1 мая, в Люксембурге на 93-м году жизни, передает Lenta.ru.

Анатолий Алексин (Гоберман) родился в 1924 году в Москве. В 1950-м он окончил Московский институт востоковедения, работал в различных периодических изданиях.

Алексин написал несколько десятков повестей, романов, рассказов, адресованных детской и юношеской читательской аудитории. По его сценариям снят ряд кинофильмов.

В 1993 году писатель эмигрировал в Израиль, с 2011 года жил в Люксембурге.

Фото: РИА Новости

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