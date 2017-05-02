Из-за неудачной шутки афганского дипломата задержали в аэропорту Астаны
2 мая 2017, 09:05
Неосторожное высказывание бывшего посла послужило поводом для чрезвычайных мер.
Сегодня из аэропорта Астаны поступило сообщение о задержании бывшего посла ИРА в Казахстане Мохаммад Фарука Бараки, собиравшегося вернуться в Кабул после окончания срока службы, пишет портал Афганистан.ру.
Руководство сообщило дипломату о завершении срока полномочий после того, как новым послом Казахстана был назначен бывший глава Афганской национальной армии Кадам Шах Шахим.
Напомним, что Шахим ушёл в отставку вместе с министром обороны Абдуллой Ханом Хабиби после того, как масштабное нападение боевиков на военную базу в Мазари-Шарифе привело к гибели более 140 афганских военнослужащих.
Как передаёт афганский телеканал "1TV", Мохаммад Фарук Бараки готовился к возвращению на родину, но в аэропорту столкнулся с непредвиденным затруднением. На вопрос таможенников о содержимом его багажа дипломат раздражённо ответил: «Там бомба». Неосторожное высказывание бывшего посла послужило поводом для чрезвычайных мер.
Входы в аэропорт были в скором времени перекрыты, и на место были направлены около 100 служащих спецназа. На протяжении 3 часов дипломат находился под стражей, и лишь после того, как за Бараки поручились сотрудники МИД Казахстана, ему позволили продолжить путь.
Комментируя происшествие в социальных сетях, бывший посол возложил ответственность за недоразумение на работников аэропорта, заявив, что те несколько раз задавали ему вопрос о багаже и слишком серьёзно отнеслись к его шутке.
До настоящего времени представители Министерства иностранных дел Афганистана никак не прокомментировали инцидент с задержанием своего сотрудника.
Фото: afghanistanema.com
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