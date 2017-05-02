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Из-за неудачной шутки афганского дипломата задержали в аэропорту Астаны

2 мая 2017, 09:05

Неосторожное высказывание бывшего посла послужило поводом для чрезвычайных мер.

Сегодня из аэропорта Астаны поступило сообщение о задержании бывшего посла ИРА в Казахстане Мохаммад Фарука Бараки, собиравшегося вернуться в Кабул после окончания срока службы, пишет портал Афганистан.ру.

Руководство сообщило дипломату о завершении срока полномочий после того, как новым послом Казахстана был назначен бывший глава Афганской национальной армии Кадам Шах Шахим.

Напомним, что Шахим ушёл в отставку вместе с министром обороны Абдуллой Ханом Хабиби после того, как масштабное нападение боевиков на военную базу в Мазари-Шарифе привело к гибели более 140 афганских военнослужащих.

Как передаёт афганский телеканал "1TV", Мохаммад Фарук Бараки готовился к возвращению на родину, но в аэропорту столкнулся с непредвиденным затруднением. На вопрос таможенников о содержимом его багажа дипломат раздражённо ответил: «Там бомба». Неосторожное высказывание бывшего посла послужило поводом для чрезвычайных мер.

Входы в аэропорт были в скором времени перекрыты, и на место были направлены около 100 служащих спецназа. На протяжении 3 часов дипломат находился под стражей, и лишь после того, как за Бараки поручились сотрудники МИД Казахстана, ему позволили продолжить путь.

Комментируя происшествие в социальных сетях, бывший посол возложил ответственность за недоразумение на работников аэропорта, заявив, что те несколько раз задавали ему вопрос о багаже и слишком серьёзно отнеслись к его шутке.

До настоящего времени представители Министерства иностранных дел Афганистана никак не прокомментировали инцидент с задержанием своего сотрудника.

Фото: afghanistanema.com

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