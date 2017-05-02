Из-за неудачной шутки афганского дипломата задержали в аэропорту Астаны

Сегодня из аэропорта Астаны поступило сообщение о задержании бывшего посла ИРА в Казахстане Мохаммад Фарука Бараки, собиравшегося вернуться в Кабул после окончания срока службы , пишет портал , пишет портал Афганистан.ру





Руководство сообщило дипломату о завершении срока полномочий после того, как новым послом Казахстана был назначен бывший глава Афганской национальной армии Кадам Шах Шахим.





Напомним, что Шахим ушёл в отставку вместе с министром обороны Абдуллой Ханом Хабиби после того, как масштабное нападение боевиков на военную базу в Мазари-Шарифе привело к гибели более 140 афганских военнослужащих.





Как передаёт афганский телеканал "1TV", Мохаммад Фарук Бараки готовился к возвращению на родину, но в аэропорту столкнулся с непредвиденным затруднением. На вопрос таможенников о содержимом его багажа дипломат раздражённо ответил: «Там бомба». Неосторожное высказывание бывшего посла послужило поводом для чрезвычайных мер.





Входы в аэропорт были в скором времени перекрыты, и на место были направлены около 100 служащих спецназа. На протяжении 3 часов дипломат находился под стражей, и лишь после того, как за Бараки поручились сотрудники МИД Казахстана, ему позволили продолжить путь.





Комментируя происшествие в социальных сетях, бывший посол возложил ответственность за недоразумение на работников аэропорта, заявив, что те несколько раз задавали ему вопрос о багаже и слишком серьёзно отнеслись к его шутке.





До настоящего времени представители Министерства иностранных дел Афганистана никак не прокомментировали инцидент с задержанием своего сотрудника.



