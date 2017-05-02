Сатурн, Юпитер и Венеру можно будет увидеть без телескопа

Это означает переход ночного неба в Северном полушарии от весны к лету.

В мае Венеру, Юпитер и Сатурн можно будет увидеть в ночном небе, не используя телескоп или бинокль , передает , передает Life.ru со ссылкой на The Sun.





7 мая в ночном небе можно будет понаблюдать за Юпитером при полной Луне. 14 мая на небе появится Сатурн, а утром 22 и 23 мая — Венера.





Это означает переход ночного неба в Северном полушарии от весны к лету.



