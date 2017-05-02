Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Сатурн, Юпитер и Венеру можно будет увидеть без телескопа

2 мая 2017, 09:13

Это означает переход ночного неба в Северном полушарии от весны к лету.

В мае Венеру, Юпитер и Сатурн можно будет увидеть в ночном небе, не используя телескоп или бинокль, передает Life.ru со ссылкой на The Sun.

7 мая в ночном небе можно будет понаблюдать за Юпитером при полной Луне. 14 мая на небе появится Сатурн, а утром 22 и 23 мая — Венера.

Это означает переход ночного неба в Северном полушарии от весны к лету.

Фото: flickr.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...