Сатурн, Юпитер и Венеру можно будет увидеть без телескопа
2 мая 2017, 09:13
Это означает переход ночного неба в Северном полушарии от весны к лету.
В мае Венеру, Юпитер и Сатурн можно будет увидеть в ночном небе, не используя телескоп или бинокль, передает Life.ru со ссылкой на The Sun.
7 мая в ночном небе можно будет понаблюдать за Юпитером при полной Луне. 14 мая на небе появится Сатурн, а утром 22 и 23 мая — Венера.
Это означает переход ночного неба в Северном полушарии от весны к лету.
Фото: flickr.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856694-c8a1bb24b50534d795ed4f541fed61f4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...