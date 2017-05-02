В актауском парке «Акбота» волонтеры освободили замурованную собаку
2 мая 2017, 09:31
Они пытались выманить ее из-под плит, но попытки не увенчались успехом.
В Актау нашлись волонтеры, которые освободили собаку, замурованную заживо, пишет портал "Тумба".
Напомним, в СМИ появилась информация о том, что рабочие некой организации заживо замуровали бродячую собаку в парке «Акбота» под бетонными плитами.
Для того, чтобы освободить животное, волонтеры откопали плиты и подняли их. В этом месте проходит теплотрасса, которую рабочие и прикрыли. Выжила собака или нет, пока не ясно, потому что людей она боится и выходит только к знакомым людям, что ее подкармливали.
Волонтеры пытались выманить ее, но попытки не увенчались успехом. Ей оставили еду и воду.
Фото: Малика Хамракулова
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