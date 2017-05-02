Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В актауском парке «Акбота» волонтеры освободили замурованную собаку

2 мая 2017, 09:31

Они пытались выманить ее из-под плит, но попытки не увенчались успехом.

В Актау нашлись волонтеры, которые освободили собаку, замурованную заживо, пишет портал "Тумба".

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что рабочие некой организации заживо замуровали бродячую собаку в парке «Акбота» под бетонными плитами.

Для того, чтобы освободить животное, волонтеры откопали плиты и подняли их. В этом месте проходит теплотрасса, которую рабочие и прикрыли. Выжила собака или нет, пока не ясно, потому что людей она боится и выходит только к знакомым людям, что ее подкармливали.

Волонтеры пытались выманить ее, но попытки не увенчались успехом. Ей оставили еду и воду.

Фото: Малика Хамракулова

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...