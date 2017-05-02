Зарина Дияс поднялась на 36 строк в рейтинге WTA

2 мая 2017, 09:32

Очередной скачок вверх в рейтинге совершила Зарина Дияс, поднявшаяся со 187-й на 151-ю строчку.

Вышел обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потеряла одну строку в одиночном разряде, сместившись на 32-е место. Ярослава Шведова сохранила 51-ю позицию. Очередной скачок вверх в рейтинге совершила Зарина Дияс, поднявшаяся со 187-й на 151-ю строчку.

Первая тройка осталась неизменной: Серена Уильямс (США), Анжелик Кербер (Германия), Каролина Плишкова (Чехия).

В парном разряде Шведова осталась 13-й, а Галина Воскобоева опустилась со 115-й на 117-ю позицию.

Фото: Comode.kz

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код