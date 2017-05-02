Зарина Дияс поднялась на 36 строк в рейтинге WTA

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потеряла одну строку в одиночном разряде, сместившись на 32-е место. Ярослава Шведова сохранила 51-ю позицию. Очередной скачок вверх в рейтинге совершила Зарина Дияс, поднявшаяся со 187-й на 151-ю строчку.



