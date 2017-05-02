В Алматы завалившийся на бок подъемный кран парализовал движение по ул.Тлендиева

В Алматы по улице Тлендиева, не доезжая до проспекта Райымбека, завалился на бок грузоподъемный кран

Предположительно кран был установлен неправильно. В ходе работы один его бок перевесило, в следствие чего произошло опрокидывание.





Движение по Тлендиева было практически парализовано. Машины с трудом пытались проехать по одному свободному ряду.







