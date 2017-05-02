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В Алматы завалившийся на бок подъемный кран парализовал движение по ул.Тлендиева

2 мая 2017, 10:37

Предположительно кран был установлен неправильно.

В Алматы по улице Тлендиева, не доезжая до проспекта Райымбека, завалился на бок грузоподъемный кран, передает корреспондент Zakon.kz.

Предположительно кран был установлен неправильно. В ходе работы один его бок перевесило, в следствие чего произошло опрокидывание.

Движение по Тлендиева было практически парализовано. Машины с трудом пытались проехать по одному свободному ряду.



Фото: zakon.kz

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