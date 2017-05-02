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Сегодня в Астане суд вынесет решение в отношении проповедника «Свидетели Иеговы»

2 мая 2017, 09:51

По материалам уголовного дела Теймур Ахмедов и его сообщник Асаф Гулиев организовывали религиозные сборы с участием вновь вовлекаемых в общину жителей столицы.

Сарыаркинский районный суд № 2 города Астаны завершил рассмотрение уголовного дела в отношении проповедника религиозного объединения «Свидетели Иеговы» Ахмедова Теймура Султан Оглы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

По материалам уголовного дела Теймур Ахмедов и его сообщник Асаф Гулиев на различных квартирах в столице организовывали религиозные сборы с участием вновь вовлекаемых в общину жителей столицы.

Согласно собранным в процессе досудебного расследования доказательствам, в ходе регулярных проповедей фигуранты уголовного дела допускали высказывания, оскорбляющие религиозные и национальные чувства представителей различных конфессий и этносов.

24 февраля 2017 года в ходе судебного процесса один из обвиняемых Асаф Гулиев полностью признал свою вину и публично раскаялся в содеянном. С учетом смягчающих вину Гулиева обстоятельств, а именно полное признание вины и чистосердечное раскаяние он был осужден к 5 годам ограничения свободы.

Приговор по Ахмедову Теймуру будет оглашен на 2 мая 2017 года.


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