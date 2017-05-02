Тело утонувшего при неизвестных обстоятельствах пенсионера ищут под Атбасаром

В Атбасарском районе Акмолинской области по руслу реки Жабай ведется поиск мужчины, утонувшего при неизвестных обстоятельствах, сообщили в Атбасарском отделе по чрезвычайным ситуациям.

"Местный житель 1945 года рождения упал в реку Жабай 18 апреля, с того момента велись его активные поиски, но безрезультатно. Пожилой человек утонул при неизвестных обстоятельствах, материалы находятся в РОВД", — рассказали в ОЧС Атбасарского района.



