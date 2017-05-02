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Тело утонувшего при неизвестных обстоятельствах пенсионера ищут под Атбасаром

2 мая 2017, 09:51

72-летний местный житель упал в реку в месте крутого обрыва.

В Атбасарском районе Акмолинской области по руслу реки Жабай ведется поиск мужчины, утонувшего при неизвестных обстоятельствах, сообщили в Атбасарском отделе по чрезвычайным ситуациям.

"Местный житель 1945 года рождения упал в реку Жабай 18 апреля, с того момента велись его активные поиски, но безрезультатно. Пожилой человек утонул при неизвестных обстоятельствах, материалы находятся в РОВД", — рассказали в ОЧС Атбасарского района.

Известно, что в том месте, где упал в реку Жабай мужчина, имеется крутой обрыв, скорее всего, это несчастный случай.

Источник: Sputnik Казахстан

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