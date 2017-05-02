В ОАЭ начала работать единая система мониторинга беспилотников
2 мая 2017, 09:54
Беспилотные летающие объекты ранее нередко затрудняли работу аэропортов страны и даже приводили к временной остановке их работы и задержке рейсов.
ОАЭ запустили работу центральной системы мониторинга дронов, сообщает эмиратское издание National, передает РИА Новости.
Беспилотные летающие объекты ранее нередко затрудняли работу аэропортов страны и даже приводили к временной остановке их работы и задержке рейсов.
Теперь в системе будут храниться все обязательные серийные номера, которые будут использоваться потенциальными производителями.
Система наблюдения стала частью новых нормативных стандартов коммерческого и рекреационного использования беспилотников, утверждённых ранее. Это первый шаг к созданию общей базы данных о беспилотниках и их использовании по всей стране.
Фото © РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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