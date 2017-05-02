Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Колумбии восемь военнослужащих погибли при крушении армейского самолета

2 мая 2017, 09:58

Есть данные, что самолет мог врезаться в телекоммуникационную антенну.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил в понедельник о гибели военных при крушении самолета, передает РИА Новости.

"Наша солидарность с родственниками жертв инцидента с самолетом колумбийской армии в Кундинамарке, восемь человек лишились жизни", – написал Сантос в Twitter.

По предварительным данным спасательных служб, трагедия произошла с самолетом Cessna Caravan, который вылетел с военной базы в департаменте Толима и направлялся в район к северу от столицы Боготы. Есть данные, что он мог врезаться в телекоммуникационную антенну, сообщает портал Tiempo.

Фото © AFP 2017 / Luis Robayo

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...