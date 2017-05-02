В Колумбии восемь военнослужащих погибли при крушении армейского самолета
2 мая 2017, 09:58
Есть данные, что самолет мог врезаться в телекоммуникационную антенну.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил в понедельник о гибели военных при крушении самолета, передает РИА Новости.
"Наша солидарность с родственниками жертв инцидента с самолетом колумбийской армии в Кундинамарке, восемь человек лишились жизни", – написал Сантос в Twitter.
По предварительным данным спасательных служб, трагедия произошла с самолетом Cessna Caravan, который вылетел с военной базы в департаменте Толима и направлялся в район к северу от столицы Боготы. Есть данные, что он мог врезаться в телекоммуникационную антенну, сообщает портал Tiempo.
Фото © AFP 2017 / Luis Robayo
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