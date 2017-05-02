В Колумбии восемь военнослужащих погибли при крушении армейского самолета

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил в понедельник о гибели военных при крушении самолета,

"Наша солидарность с родственниками жертв инцидента с самолетом колумбийской армии в Кундинамарке, восемь человек лишились жизни", – написал Сантос в Twitter.





По предварительным данным спасательных служб, трагедия произошла с самолетом Cessna Caravan, который вылетел с военной базы в департаменте Толима и направлялся в район к северу от столицы Боготы. Есть данные, что он мог врезаться в телекоммуникационную антенну, сообщает портал Tiempo.