Госдеп предупредил американцев об угрозе терактов в Европе
2 мая 2017, 10:01
Данное предупреждение останется в силе до 1 сентября.
Государственный департамент США обнародовал новое предупреждение для американских граждан относительно поездок в Европу, подчеркивая, что там сохраняется угроза терактов, передает Русская служба BBC.
Госдеп напоминает о недавних инцидентах во Франции, России, Швеции и Великобритании, которые власти этих стран назвали террористическими атаками, а также предупреждает, что такие группировки, как "Исламское государство"* и Аль-Каида", по-прежнему "имеют возможность планировать и осуществлять теракты в Европе".
Подчеркивается, что объектами нападений могут стать аэропорты, гостиницы, большие торговые центры, рестораны и клубы, а также храмы.
Число жертв терактов в Западной Европе достигло рекордного уровня с 2004 года
Представитель Госдепартамента заявил, что это предупреждение не базируется на информации о какой-либо конкретной угрозе, а просто признает тот факт, что террористические атаки в Европе по-прежнему возможны, особенно в преддверии летнего сезона.
Данное предупреждение останется в силе до 1 сентября.
*Террористическая организация, запрещенная на территории Казахстана.
Фото GETTY IMAGES
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