Госдеп предупредил американцев об угрозе терактов в Европе

Государственный департамент США обнародовал новое предупреждение для американских граждан относительно поездок в Европу, подчеркивая, что там сохраняется угроза терактов, передает передает Русская служба BBC





Госдеп напоминает о недавних инцидентах во Франции, России, Швеции и Великобритании, которые власти этих стран назвали террористическими атаками, а также предупреждает, что такие группировки, как "Исламское государство"* и Аль-Каида", по-прежнему "имеют возможность планировать и осуществлять теракты в Европе".





Подчеркивается, что объектами нападений могут стать аэропорты, гостиницы, большие торговые центры, рестораны и клубы, а также храмы.





Число жертв терактов в Западной Европе достигло рекордного уровня с 2004 года





Представитель Госдепартамента заявил, что это предупреждение не базируется на информации о какой-либо конкретной угрозе, а просто признает тот факт, что террористические атаки в Европе по-прежнему возможны, особенно в преддверии летнего сезона.





Данное предупреждение останется в силе до 1 сентября.





*Террористическая организация, запрещенная на территории Казахстана.



