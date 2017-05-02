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Госдеп предупредил американцев об угрозе терактов в Европе

2 мая 2017, 10:01

Данное предупреждение останется в силе до 1 сентября.

Государственный департамент США обнародовал новое предупреждение для американских граждан относительно поездок в Европу, подчеркивая, что там сохраняется угроза терактов, передает Русская служба BBC.

Госдеп напоминает о недавних инцидентах во Франции, России, Швеции и Великобритании, которые власти этих стран назвали террористическими атаками, а также предупреждает, что такие группировки, как "Исламское государство"* и Аль-Каида", по-прежнему "имеют возможность планировать и осуществлять теракты в Европе".

Подчеркивается, что объектами нападений могут стать аэропорты, гостиницы, большие торговые центры, рестораны и клубы, а также храмы.

Число жертв терактов в Западной Европе достигло рекордного уровня с 2004 года

Представитель Госдепартамента заявил, что это предупреждение не базируется на информации о какой-либо конкретной угрозе, а просто признает тот факт, что террористические атаки в Европе по-прежнему возможны, особенно в преддверии летнего сезона.

Данное предупреждение останется в силе до 1 сентября.

*Террористическая организация, запрещенная на территории Казахстана.

Фото GETTY IMAGES

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