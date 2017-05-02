Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным

Ожидается, что беседа состоится в 19:30 по московскому времени.

Президент США Дональд Трамп во вторник намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в графике американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома, передает передает ТАСС





По ее данным, как ожидается, это произойдет в 12:30 по местному времени (19:30 мск). Других подробностей относительно этого мероприятия Белый дом не приводит.





Лидеры двух государств к настоящему моменту еще не проводили личных встреч, но несколько раз беседовали по телефону.





28 января состоялся первый телефонный разговор двух лидеров после инаугурации Дональда Трампа. Тогда главы государств обсудили широкий круг проблем, в том числе координацию действий в борьбе с терроризмом и восстановление торгово-экономических связей, а также условились поддерживать регулярные личные контакты. Лидеры РФ и США также договорились дать поручения проработать возможные сроки и место проведения личной встречи. Российские политики и сотрудники Белого дома тогда положительно оценили беседу двух президентов. В пресс-службе администрации президента США выразили уверенность, что телефонная беседа запустила процесс улучшения отношений между двумя странами.





Еще одна беседа Трампа и Путина состоялась 4 апреля. Президент США позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге. Дональд Трамп высказал слова поддержки жителям Санкт-Петербурга и России и предложил помощь США в привлечении к ответственности виновных в атаке.



