Подкарантинная продукция выявлена при ввозе из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран
2 мая 2017, 10:07
Выявлено 39 фактов нарушения законодательства Республики Казахстан.
За период 14-28 апреля 2017 года, при досмотре подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, выявлено 39 фактов нарушения законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза в области карантина растений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.
Продукция была ввезена на территорию республики без обязательного сопровождения фитосанитарным сертификатом из Российской Федерации (овощи и фрукты 48,426 тонн, крупа рисовая 67,6 тонн, семена овощных и цветочных культур 29 кг, саженцы 2000 штук, пиломатериалы 47 куб.м), из Кыргызской Республики (капуста 48 тн, морковь 20 тн).
Кроме того, в 20 тоннах российского картофеля выявлен карантинный объект – Золотистая картофельная нематода.
Также, выявлены нарушения запрета на ввоз ручной клади из Республики Узбекистан следующей подкарантинной продукции (саженцы 816 шт, сухофрукты 74 кг, горшечные цветы 7 шт.)
Подкарантинная продукция общим весом 204,13 тонн, 47 куб.м и 2823 штук возвращена на территорию стран-экспортеров.
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