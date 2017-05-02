Столичный аким А.Исекешев показал мастер-класс по игре в асыки

Скорее всего, аким принял участие в игре во время первомайских народных гуляниях в Астане.

Аким столицы Асет Исекешев показал класс в одной из наиболее распространенных казахских национальных игр - игре в асыки. Короткое видео с его участием появилось в соцсетях , передает , передает Zakon.kz





Скорее всего, аким принял участие в игре во время первомайских народных гуляниях в Астане.









Напомним, что асыки - популярная казахская детская игра. А вообще асыки - это кость коленного сустава овцы, барана, козла, архара или крупного скота - коровы или верблюда. Кость лошади обычно не использовалась, так как ее форма отличается от остальных. Так же, как кость волка. Такие отличные по форме асыки назывались топай. Кости предварительно вывариваются в соленой воде или берутся из употребленной в пищу скотины.





Существует множество игр с асыками. Обычно каждый игрок имеет свой набор асыков, но допускается использование общего набора при индивидуальных битах. Простые асыки иногда раскрашиваются в разные цвета, они ценятся в зависимости от своего размера и веса и имеют разные названия. Главный асык, «сака» имеет наибольшую цену. "Сака" обычно берется из невареных суставов, потому что в процессе варки кость теряет в массе, что плохо отражается на ударной силе. Для большей устойчивости «сака» обычно заливается свинцом. А у ханских и султанских детей, «сака» заливался даже золотом.

Асыки расставляются в ряд. Игрок бросает с расстояния нескольких метров асык-биток, которым нужно выбить другие асыки из кона (круга). Также необходимо, чтобы биток стал в определённую позицию. Игра в асыки развивает глазомер ребёнка, вырабатывается ловкость.



Фото: comode.kz